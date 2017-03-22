Исаакия им мало: РПЦ завладеет зданием поликлиники в Верхотурье

Объект передадут по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
МУГИСО разработало законопроект, который позволяет передать Екатеринбургской епархии здание поликлиники в Верхотурье. Об этом 23 марта 2017 года сообщается на сайте министерства.
Речь идет о здании поликлиники по адресу ул. Клубная, д. 8. Здание является памятником архитектуры.
— Во исполнение поручения губернатора Свердловской области в целях передачи в собственность Екатеринбургской епархии Русской православной церкви из перечня исключается здание поликлиники, являющееся объектом культурного наследия «Покровский женский монастырь. Гостиница», закрепленное за Центральной районной больницей Верхотурского района, — говорится в сообщении.
- Законопроект о передаче здания поликлиники РПЦ будет внесен на рассмотрение свердловского Заксобрания.
- Общая площадь передаваемого здания составляет 580 квадратных метров.