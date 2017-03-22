«Но он же просто врет!»: суд отказал хулигану с Пионерки Игорю Новоселову в проверке на полиграфе

Судья отказал в просьбе, пояснив, что такая процедура не является доказательством по делу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Сегодня, 23 марта, в Кировском районном суде прошло заседание по делу Игоря Новоселова о его нападении на таксиста Игоря Волкова. Гроза Пионерки завил, что пострадавший лжет суду. НАШ корреспондент вел трансляцию из зала.

О своем намерении пройти проверку на полиграфе Новоселов заявил еще на предыдущем заседании. А сегодня он заявил письменное ходатайство о том, чтобы ему и Волкову назначили допрос на полиграфе.

– Но он же просто врет, – заявил подсудимый.

Однако судья Денис Абашев отказал в просьбе, пояснив, что такая процедура не является доказательством по делу.

Тогда Новоселов попросил изучить в суде запись с наружной камеры видеонаблюдения, на которую попал его конфликт с Волковым. Судья сказал, что для этого также необходимо оформить ходатайство в письменном виде к следующему заседанию, которое пройдет 29 марта.

Напомним: В июле 2015 года, когда шел суд по делу о нападении Новоселова на таксиста Игоря Волкова, обвиняемый подался в бега. Через полтора года парень неожиданно сдался силовикам, и суд возобновился.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!