Суд вынес приговор таксисту, обезглавившему девушку в Екатеринбурге

Сергея Соколова признали виновным в жестоком убийстве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге Верх-Исетский суд 23 марта вынес приговор 47-летнему таксисту Сергею Соколову за убийство 22-летней пассажирки Кристины Медведевой, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

Суд признал Соколова виновным в убийстве и приговорил таксиста к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Кроме этого, Соколов должен выплатить 226 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на похороны Кристины и еще 800 тысяч в качестве возмещения морального ущерба ее матери

Судья отметил, что при вынесении приговора суд учел явку с повинной. Прокурор просила отправить Соколова в тюрьму на 9 лет и 10 месяцев на предыдущем судебном заседании по этому делу, после чего таксист начал рыдать и говорить, что не хотел убивать Кристину.

Он заявил, что лишь ударил девушку, после чего она умерла. Затем таксист решил отрезать голову Кристины, чтобы ее тело не опознали, при этом Соколов утверждал, что к тому моменту девушка уже была мертва, но экспертиза показала обратное. Голову девушки так и не нашли.