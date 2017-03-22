Сухроб представлялся Владимиром: в Екатеринбурге задержали «липового» сотрудника ФСБ

За силовика выдавал себя гражданин Таджикистана.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге задержали гражданина Таджикистана, который предъявил поддельное удостоверение сотрудника УФСБ, сообщили в пресс-службе ведомства 23 марта.

Лжеветеран ФСБ

Мужчина показал удостоверение члена совета Региональной общественной организации ветеранов органов государственной безопасности и копию паспорта на имя Князева Владимира Евгеньевича. Проверка показала, что документы подделаны. Задержанный оказался гражданином Республики Таджикистан Сухробом Джураевым 1987 года рождения. У него был нарушен срок пребывания на территории РФ.

Депортируют на родину

Во время опроса Джураев пояснил, что паспорт россиянина ему был нужен для совершения юридических сделок. Теперь ему предстоит выплатить штраф и отправиться на родину.

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