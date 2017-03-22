«Душили, избивали, угрожали изнасилованием»: точку в деле о пытках в Заречном поставят 27 марта

В Екатеринбурге огласят приговор полицейским, обвиняемым в пытках задержанных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Верх-Исетский районный суд определился с датой оглашения приговора по делу о пытках в полиции Заречного. Итоговое заседание состоится 27 марта, Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых пять полицейских

Обвиняемыми проходят пять полицейских. Это начальник отдела полиции Александр Дубровин, его заместитель Андрей Махаев, начальник отдела уголовного розыска Абай Маманов, старший оперуполномоченный этого отдела Эдуард Ударцев и начальник отдела уголовного розыска полиции Тавды Анатолий Куриленко. Под стражей сейчас находится только Анатолий Куриленко, остальных отпустили под залог. На время расследования они отстранены от работы.

Полицейские били и душили своих жертв

Следователи выяснили, что еще в 2014 году, во время расследования убийства, сыщики из Заречного задержали троих подозреваемых и стали «выбивать» из них признательные показания.

- Сообщники поочередно пытали людей, избивали их, душили, лишали доступа кислорода, - сообщили в областном СУ СКР.

Один из полицейских даже угрожал пострадавшему, что справит на него естественную нужду и совершит с ним насильственные действия сексуального характера. В итоге, после таких допросов один из мужчин оговорил себя и признался в совершении преступления. После допроса мужчина оказался в больнице.

Таким же методами в конце марта 2014 года стражи порядка из ММО МВД «Заречный» отправили в больницу еще одного задержанного по подозрению в убийстве. У мужчины диагностировали травму живота и разрыв селезенки.