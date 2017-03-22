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«Гораздо приятней получить запрет»: екатеринбургские звезды поддержали Юлию Самойлову, которую лишили «Евровидения»

«Гораздо приятней получить запрет»: екатеринбургские звезды поддержали Юлию Самойлову, которую лишили «Евровидения»
16+
Фото: Инстаграм/Юлия Самойлова
Представители шоу-бизнеса считают бесчеловечным посылать Самойлову в Киев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Екатеринбургские звезды отреагировали на запрет въезда Юлии Самойловой в Киев, где она должна была принять участие в «Евровидении-2017». «Наша Газета» 23 марта 2017 года приводит подборку мнений представителей уральского шоу-бизнеса.

«Это 50 оттенков синего»

Решение украинских властей прокомментировал екатеринбургский бард, худрук Театра Эстрады Александр Новиков.

— Весь российский шоу-бизнес — это 50 оттенков синего. По своему окрасу точно совпадающий с окрасом организаторов и основной массой участников „Евровидения“. Поэтому любого подходящего под эти 50 оттенков могли легко найти и отрядить. Пусть побратаются с такими же заморскими. А посылать Юлию Самойлову, девушку с уже такой большой жизненной несправедливостью, для того чтобы скачущее стадо русофобствующих евротуземцев глумилось и улюлюкало, считаю бессмысленной, бесчеловечной и абсолютно непатриотичной затеей, — сказал Новиков URA.RU.

«Сомнительные песенные конкурсы»

Уральска рок-звезда Юлия Чичерина на своей странице в соцсети поздравила тезку с запретом въезда на Украину.

— Хочу передать своей коллеге Юле Самойловой: поздравляю! в очередной раз СБУ напугано певицей, территориальная целостность Украины опять в опасности. Это круче, чем сомнительные песенные конкурсы, в которых иногда побеждают бородатые женщины. Гораздо приятней получить запрет на въезд, чем на выезд из этой банки с пауками. А СБУ я напомню, что территориальную целостность защищают на полях сражений, Крым вы сдали без боя, осталось только торговать черноземом и замуровывать банки, — написала Чичерина, известная своей активной поддержкой Донбасса.

Другие известные представители уральского шоу-бизнеса до настоящего времени не отреагировали на скандал с Юлией Самойловой.

  • 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд Юлии Самойловой, которая должна была выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Свое решение СБУ мотивировало тем, что Самойлова посещала Крым.
  • «Первый канал» пообещал отправить певицу на следующий конкурс, который пройдет в 2018 году.
  • Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 мая и 11 мая 2017 года. Финальный тур состоится 13 мая.
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Сергей Беляев, 23.03.2017, 09:56
Тэги: Знаменитости, Эксклюзив, Скандал с Новиковым
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