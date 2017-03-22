В Свердловской области отчим пытался зарезать восьмилетнюю девочку: полиция ищет подозреваемого, ребенок в больнице

По предварительным данным, мужчина уехал в Екатеринбург.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Белоярском районе Свердловской области полиция ищет подозреваемого в покушении на убийство восьмилетнего ребенка, сообщили 23 марта в областном управлении Следственного комитета.

В свердловском селе нашли восьмилетнюю девочку с ножевыми ранениями

Восьмилетнюю девочку доставили в Белоярскую центральную больницу с ножевыми ранениями вечером 22 марта, врачи оказывают ребенку помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетней».

По данным следствия, раненую девочку увидел мальчик, живущий по соседству в одном из сел Белоярского района. Он рассказал о ней родным, которые вызвали скорую помощь, благодаря быстрым действиям ребенка удалось спасти.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого, опрашивают жителей села и родственников пострадавшей. Назначена медэкспертиза, которая определит степень ущерба здоровью девочки, кроме этого, будет установлено, подергался ли ребенок сексуальному насилию (первичный осмотр признаков этого не выявил).

В покушении на убийство подозревается отчим ребенка

В преступлении подозревается Акулов Владимир Сергеевич, 26 июня 1988 года рождения, который приходится девочке отчимом и в прошлом был судим за убийство. По предварительной информации, мужчина уехал в Екатеринбург. Его приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, одет в черную куртку, черные спортивные штаны, кроссовки, вязаную шапку черного цвета с синими полосками.