В Екатеринбург завезли первую партию памятных монет с символикой ЧМ-2018

Объем партии составляет всего сто штук.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге появилась первая партия монет, выпущенных специально к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщил Нашей Газете источник в одном из банков города. Часть матчей группового этапа пройдет в уральской столице.

Специально к этому событию Московский монетный двор выпустил 19 млн. 750 тыс. монет номиналом 25 рублей. Правда, объем первой партии, попавшей в Екатеринбург, по словам НАШЕГО источника составляет всего 100 экземпляров. Монета весом 10 грамм выполнена из медно-никелевого сплава, ее диаметр составляет 27 мм, толщина 2.3 мм.

На аверсе монеты изображен Государственный герб Российской Федерации, над ним полукругом – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», имеются надписи в три строки: «БАНК РОССИИ», номинал монеты – «25 РУБЛЕЙ», и дата «2018 г.», справа – товарный знак Московского монетного двора.

На реверсе монеты находится рельефное изображение эмблемы ЧМ-2018.