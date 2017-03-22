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В Екатеринбург завезли первую партию памятных монет с символикой ЧМ-2018

В Екатеринбург завезли первую партию памятных монет с символикой ЧМ-2018
16+
Объем партии составляет всего сто штук.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге появилась первая партия монет, выпущенных специально к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщил Нашей Газете источник в одном из банков города. Часть матчей группового этапа пройдет в уральской столице.

Специально к этому событию Московский монетный двор выпустил 19 млн. 750 тыс. монет номиналом 25 рублей. Правда, объем первой партии, попавшей в Екатеринбург, по словам НАШЕГО источника составляет всего 100 экземпляров. Монета весом 10 грамм выполнена из медно-никелевого сплава, ее диаметр составляет 27 мм, толщина 2.3 мм. 

На аверсе монеты изображен Государственный герб Российской Федерации, над ним полукругом – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», имеются надписи в три строки: «БАНК РОССИИ», номинал монеты – «25 РУБЛЕЙ», и дата «2018 г.», справа – товарный знак Московского монетного двора.

На реверсе монеты находится рельефное изображение эмблемы ЧМ-2018.

  • Также в честь ЧМ-2018 планируется выпуск памятных монет тиражом 24 тыс. экземпляров из серебра номиналом 3 рубля, посвященных городам, принимающим матчи Мундиаля.
  • Будут выпущены инвестиционные серебряные и золотые монеты номиналами 3 и 50 рублей соответственно.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 23.03.2017, 16:07
Тэги: Деньги, Новости
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