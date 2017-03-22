В Екатеринбурге во время холи-феста раскрасят гору Уктус

16+ Фото: Спорткомплекс «Уктус»

Участники Снежного фестиваля смогут сыграть в керлинг бубликами и спуститься с горы на мегаледянке. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017 В Екатеринбурге 25 марта на Уктуском спорткомплексе пройдет фестиваль красок холи. Во время Снежного холи-феста екатеринбуржцы смогут поучаствовать в керлинге бубликами: каждый участник будет съезжать со склона Уктуса на бублике , пытаясь остановится как можно ближе к центральной позиции. Его конкуренты будут пытаться вытолкнуть его с этой позиции, и победителем станет та команда, чей бублик останется ближе к центральной точке. В программу фестиваля включено еще одно спортивное соревнование - бобслей «Многоножка», где главной задачей участников будет проехать как можно дальше в туннеле между ног. В конце посетители Снежного холи-феста смогут толпой скатиться по склону на полиэтиленовой гигантской ледянке. Завершится фестиваль битвой красками холи. Поучаствовать могут все, победители получат призы и подарки.

Начало фестиваля в 13.00 часов 25 февраля. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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