В Екатеринбурге на реке Исеть установят музыкальный фонтан за два миллиона рублей

Работы завершатся 25 апреля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
В Екатеринбурге началась подготовка поющих фонтанов на реке Исеть к летнему сезону, сообщает Znak.com 23 марта.
К 25 апреля специалисты установят музыкальный фонтан в канале реки Исеть в центре города, стоимость работ оценена в два миллиона рублей. Фонтан, как и в предыдущие годы, будет иметь подсветку и музыкальное сопровождение.
Сейчас власти Екатеринбурга выбирают подрядчика для выполнения работ по установке фонтана. Для этих целей объявлен аукцион, начальная цена которого составила два миллиона рублей, заказчик - муниципальное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения».
- Победитель конкурса должен провести ревизию деталей фонтана, якорного поля на дне Исети, насосов и пневмосистемы в понтоне. Только после этого подрядчик приступит к установке конструкции.
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