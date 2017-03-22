В Екатеринбурге полицейские нагрянули с обысками в офисник на Добролюбова, 16

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
В Екатеринбурге сотрудники полиции 23 марта нагрянули с обысками в офисный центр на Добролюбова, 16. Свидетелями визита стали журналисты «Нашей Газеты».
В офисный центр около 10.30 прибыли 10 сотрудников полиции в черной форме, масках, бронежилетах и касках. Все полицейские вооружены автоматическим оружием.
Группа на лифте проследовала на седьмой этаж офиса и направилась в модульно-строительную торговую компанию «Ермак». После этого они блокировали вход на седьмой этаж. Из офиса компании никого не выпускают, внутрь тоже не впускают никого.
В самом офисе проводится выемка документов.
- Комментариев нагрянувшие сотрудники правоохранительных органов не дают, производить съемку тоже не разрешают.
- Также отказались от комментариев в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
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