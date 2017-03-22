В Екатеринбурге полицейские нагрянули с обысками в офисник на Добролюбова, 16

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе торговой компании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге сотрудники полиции 23 марта нагрянули с обысками в офисный центр на Добролюбова, 16. Свидетелями визита стали журналисты «Нашей Газеты».

В офисный центр около 10.30 прибыли 10 сотрудников полиции в черной форме, масках, бронежилетах и касках. Все полицейские вооружены автоматическим оружием.

Группа на лифте проследовала на седьмой этаж офиса и направилась в модульно-строительную торговую компанию «Ермак». После этого они блокировали вход на седьмой этаж. Из офиса компании никого не выпускают, внутрь тоже не впускают никого.

В самом офисе проводится выемка документов.

Комментариев нагрянувшие сотрудники правоохранительных органов не дают, производить съемку тоже не разрешают.

Также отказались от комментариев в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.