Екатеринбурженка попала в больницу после салата с гусеницей в «Своей компании»

Гусеницу в тарелке Юлия обнаружила, когда почти доела блюдо.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
В Екатеринбурге посетительница попала с отравлением в больницу после посещения ресторана «Своя компания», сообщает Ura.ru 22 марта.
Жительница Екатеринбурга Юлия Кабанова заказала в ресторане «Своя компания» шеф-салат. «Добавку» в виде гусеницы девушка обнаружила, только когда почти доела блюдо. Посетительница пришла в ужас от находки и позвала менеджера, который стал извиняться и рассказывать про поставщика листьев, которые были ингредиентом салата. Сами листья менеджер принес и продемонстрировал Юлии. Счет девушка не оплачивала.
Вечером того же дня Юлии стало плохо - с болями в животе девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали отравление. На следующий день Юлии с оправданиями позвонила управляющая ресторана: перед девушкой извинились и предложили сертификат на тысячу рублей.
- В центральном офисе ресторана порталу сообщили, что не знают об инциденте, и пообещали проинформировать руководство «Своей компании».