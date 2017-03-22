В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу во Втузгородке

Строители займутся благоустройством Библиотечной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге с 25 марта на три месяца закроют участок улицы Библиотечной, сообщили в городской администрации 23 марта.

Участок улицы Библиотечной от Гагарина до Мира будет перекрыт с 25 марта по 1 июля 2017 года. За три месяца на участке будет проложена канализационная сеть, саму улицу благоустроят. Работы будут проводить специалисты строительной компании «Капитал». Движение транспорта в этот период будет остановлено.

Ранее строители на два месяца перекрыли участок улицы Московской от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской в связи с начальном капитального ремонта Московской. Участок откроют 27 мая 2017 года.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Екатеринбурге в 2017 году отремонтируют 39 улиц, список здесь. Всего на ремонт дорог в городе потратят полтора миллиарда рублей. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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, 23.03.2017, 11:39

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 23.03.2017, 11:39Тэги: Дороги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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