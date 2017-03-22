Наверх
В Свердловской области отчим пытался зарезать восьмилетнюю девочку: полиция ищет подозреваемого, ребенок в больнице
11:55, сегодня
«Дежурный по стране» Михаил Жванецкий выступит в Екатеринбурге с новыми монологами
12:41, сегодня
Фекальный сталагмит в свердловском общежитии назвали восьмым чудом света
12:39, сегодня
В Екатеринбурге судят женщину из поселка Малышева, которая отравила своих детей крысиным ядом
12:15, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
В Екатеринбурге полицейские нагрянули с обысками в офисник на Добролюбова, 16
11:41, сегодня
В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу во Втузгородке
11:39, сегодня
В Екатеринбурге продолжается процесс над грозой Пионерки Игорем Новоселовым. Онлайн-трансляция из зала суда
11:11, сегодня
«Умная» дверь для дома
Ксения Корнева из «Уральских пельменей»: «Я — «кухонный Гитлер» и перфекционист!»
11:08, сегодня
В Екатеринбурге во время холи-феста раскрасят гору Уктус
10:51, сегодня
Ройзман собирается пойти на суд по делу Соколовского, чтобы защитить блогера
10:15, сегодня
Радислав Гандапас: «Хороший лидер не может быть плохим оратором»
«Гораздо приятней получить запрет»: екатеринбургские звезды поддержали Юлию Самойлову, которую лишили «Евровидения»
09:56, сегодня
В Екатеринбурге ДТП парализовало проспект Космонавтов
09:34, сегодня
Екатеринбурженка попала в больницу после салата с гусеницей в «Своей компании»
09:14, сегодня
Екатеринбуржцы смогут прикоснуться к книге 1610 года
08:43, сегодня
В Свердловской области пьяный водитель убил в ДТП трех человек
08:30, сегодня1
Новые тарифы ЕКАРТЫ
08:24, сегодня1
Как отправить ребенка в детский лагерь или санаторий в 2017 году
08:00, сегодня
Туберкулез не любит сытых и веселых: как в Екатеринбурге обезопасить себя от «белой чумы»
21:04, 22.03.2017
В Свердловской области поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку
20:31, 22.03.2017
22 марта в Екатеринбурге: суд над таксистом и горький бесплатный хлеб
20:27, 22.03.2017
«Как только откроют Египет, в течение 10 дней туда полетят самолеты»: прогнозы для уральских туристов
19:55, 22.03.2017
На Avito появилось объявление о продаже недостроенной екатеринбургской телебашни за 653 миллиона рублей
19:30, 22.03.2017
В Екатеринбурге во время пожара пострадал хозяин частного дома
19:04, 22.03.2017
Полиция нашла подростков, напавших на школьников в центре Екатеринбурга
18:23, 22.03.20171
Суд проверит законность повышения цен на проезд в Екатеринбурге
18:14, 22.03.20171
Озвучена сумма на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
17:29, 22.03.20175
Ведущий и шоумен Александр Цариков поедет снимать роуд-муви в Америку
17:25, 22.03.2017
В центре Екатеринбурга майор в отставке вышел на пикет с плакатом «Димон берет?»
17:10, 22.03.20171
Ищут родных: в Нижнем Тагиле около мусорных баков нашли пожилую женщину с амнезией после инсульта
16:47, 22.03.2017
В центре Екатеринбурга горит здание Дома быта «Новость» на улице Радищева
16:05, 22.03.2017
В Свердловской области подростки, насиловавшие несколько месяцев 10-летнего мальчика, выплатят ему 400 тысяч рублей
16:05, 22.03.2017
«Я совершил глупость»: таксист, обезглавивший девушку в Екатеринбурге, попросил прощения у ее матери
15:57, 22.03.20172
«Нездешняя музыка»: в Екатеринбурге выступит певица с уникальным голосом Нино Катамадзе
15:36, 22.03.2017
Хиты и любимые песни: в Екатеринбурге пройдет концерт группы «Чиж & Co»
15:00, 22.03.2017
В Екатеринбурге в утренней пробке вспыхнула иномарка
14:42, 22.03.2017
Екатеринбургские бизнесмены попросят федерального омбудсмена смягчить приговор Александру Меренкову
14:26, 22.03.2017
На водохранилище под Екатеринбургом откололась льдина с сотней рыбаков
14:01, 22.03.20171
«Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!» Владелец магазина в Екатеринбурге – о реакции покупателей на благотворительность
13:50, 22.03.20172
В Екатеринбурге школьница пыталась покончить с собой после рассказа учителя о «Синем ките»
13:50, 22.03.20171
Здесь стоять нельзя: 25 улиц в центре Екатеринбурга, на Уралмаше и в Академическом будут вне зоны парковки
13:46, 22.03.20171
В Екатеринбурге полицейских, пожарных и врачей заставят учить английский к ЧМ-2018
12:52, 22.03.2017
Россияне рискуют остаться без алкоголя: у импортеров закончились акцизные марки
12:36, 22.03.20171
В Свердловской области у женщины за долги забрали КАМАЗ, который она прятала на авторынке
12:30, 22.03.2017
В России повысят социальные пенсии
12:08, 22.03.2017
«Взрослым сказка нужна просто так»: в Екатеринбурге открылась выставка иллюстратора книг Крапивина Евгении Стерлиговой
11:53, 22.03.2017
В Кольцово задержали соратника Куковякина, который с 2004 года был в международном розыске за мошенничество
11:50, 22.03.2017
Из-за аварии с пятью машинами на улице Титова образовалась огромная пробка
11:00, 22.03.2017
Вместо бэби-бокса? В Екатеринбурге в детской поликлинике стоит «коляска отказных детей»
10:58, 22.03.20173
В Екатеринбурге пойман мужчина, который напал на бухгалтера и унес из офиса компании более 2,5 миллионов рублей
10:00, 22.03.20171
В Екатеринбурге закрывается один из старейших ночных клубов, где был популярен стриптиз
09:26, 22.03.2017
Один слепой, другой хромой: в Екатеринбурге два «инвалида» пытались ограбить «Монетку»
09:12, 22.03.20171

В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу во Втузгородке

В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу во Втузгородке
16+
Фото: екатеринбург.рф
Строители займутся благоустройством Библиотечной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге с 25 марта на три месяца закроют участок улицы Библиотечной, сообщили в городской администрации 23 марта.
 
Участок улицы Библиотечной от Гагарина до Мира будет перекрыт с 25 марта по 1 июля 2017 года. За три месяца на участке будет проложена канализационная сеть, саму улицу благоустроят. Работы будут проводить специалисты строительной компании «Капитал». Движение транспорта в этот период будет остановлено. 
 
Ранее строители на два месяца перекрыли участок улицы Московской от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской в связи с начальном капитального ремонта Московской. Участок откроют 27 мая 2017 года. 
 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.03.2017, 11:39
Тэги: Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Расписание Мужчины Бизнес Дело Пьянкова Биатлон Новости России Голодовка в колонии В Екатеринбурге -40 градусов Футбол Образование Знаменитости Розыск Хэллоуин-2015 Школа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Здоровье Интервью Еда Животные Конкурсы Пусть говорят Рецензия Секс В Египте разбился самолет с российскими туристами Хоккей Слухи Жизнь в городе Транспорт Новый год Взятки Политика Спорт Корь Смерть ДТП Баскетбол Авто Криминал Военный репортаж Женщины Суд Ельцин-центр Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Скандал с Новиковым Экономия Позитив Статистика Ошибки врачей Рейтинг Эксклюзив Семья Сибирская язва Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости Самолет Растения МЧС Деньги Обрушение крыши на Калинина Расстрел Дорожные воины Катастрофа ГИБДД Убийство в Рахмангулово Погода Опрос Самолет Минобороны упал в Якутии Волейбол Мода Дом-2 Новости дня ИГИЛ Личное Война ритуальных агентств Красота Недвижимость Пожар ЗАГС Снос монастыря на Качканаре Видео Отдых Мировые новости СМИ Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скорая помощь Грипп в Екатеринбурге Мультимедиа Музыка Мотоциклы Афиша Ловец покемонов Лайфхак ЧМ-2018 Бэби-боксы Приостановка полетов в Египет Тест Транспортная реформа Высокие технологии Доска позора Развлечения Горящие авто Ту 154 Шоу-бизнес Фото Религия Храм святой Екатерины Искусство Дети Производство История успеха Медицина Туризм ВУЗ Коллекторы Строительство Психология Необычное Путин Парковки Скандалы Крушение самолета под Ростовом Общественный транспорт Дороги Отношения Мистика Взрыв Студенты Репортаж История Екатеринбурга Горячее Расстрел на Депутатской Культура Кризис и санкции ЖКХ Выставки Гололед Приговор Лошагину Грипп Экономика Происшествия Кто заработал Интернет

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru