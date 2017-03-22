В Екатеринбурге судят женщину из поселка Малышева, которая отравила своих детей крысиным ядом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге стартовал суд над матерью из поселка Малышева, которая подозревается в том, что отравила своих детей крысиным ядом. Предварительное заседание сегодня, 23 марта, проходит в Ленинском суде.

Жительница поселка Малышева Елена Кордюкова обвиняется в покушении на убийство родного 8-летнего сына. Она была задержана в декабре по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своего сына.

Как уточнял начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на лечение в больницу Екатеринбурга. Как оказалось в крови у него был крысиный яд. Мать тогда заявляла, что хотела убить своего сына.

Женщина дала признательные показания, после чего следователям стало ясно, что речь идет о покушении на убийство.

Как позже выяснилось, Елена Кордюкова уже отравила таким же образом двоих других своих сыновей. Она подмешивала в еду детям крысиный яд, в 2006 году умер один ребенок, в 2015-м – второй.

Теперь Кордюкову обвиняют в убийстве своих двоих детей и покушении на убийство третьего. Елене грозит до 20 лет лишения свободы, так как пожизненное лишение свободы женщинам не назначается.