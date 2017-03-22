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Екатеринбуржцы смогут прикоснуться к книге 1610 года

Екатеринбуржцы смогут прикоснуться к книге 1610 года
16+
Фото: Екатеринбургская епархия
Древнюю книгу представят в Миссионерском институте 23 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге в Миссионерском институте 23 марта представят книгу, напечатанную в 1610 году, сообщили в Екатеринбургской епархии.
 
Посетители института смогут увидеть книгу печатника Анисима Радишевского «Устав, или Око церковное». О древней книге, выпущенной в начале 17 века, расскажет доктор исторических наук, завкафедрой истории Миссионерского института Алексей Мосин. 
 
Для выставки ежегодно книги выбираются в Фонде Лаборатории археографических исследований УрФУ или в Фонде редкой книги Екатеринбургской епархии. На предыдущих выставках екатеринбуржцы познакомились с книгой «Апостол» первопечатника Ивана Федорова, Среднешрифтным Евангелием 1559-го года и 400-летней Острожской Библией.
  • Книга будет представлена в 17.50 часов 23 марта в Миссионерском институте по адресу: улица Карла Маркса, 12.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.03.2017, 08:43
Тэги: Выставки
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