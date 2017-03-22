Екатеринбуржцы смогут прикоснуться к книге 1610 года

Древнюю книгу представят в Миссионерском институте 23 марта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
В Екатеринбурге в Миссионерском институте 23 марта представят книгу, напечатанную в 1610 году, сообщили в Екатеринбургской епархии.
Посетители института смогут увидеть книгу печатника Анисима Радишевского «Устав, или Око церковное». О древней книге, выпущенной в начале 17 века, расскажет доктор исторических наук, завкафедрой истории Миссионерского института Алексей Мосин.
Для выставки ежегодно книги выбираются в Фонде Лаборатории археографических исследований УрФУ или в Фонде редкой книги Екатеринбургской епархии. На предыдущих выставках екатеринбуржцы познакомились с книгой «Апостол» первопечатника Ивана Федорова, Среднешрифтным Евангелием 1559-го года и 400-летней Острожской Библией.
- Книга будет представлена в 17.50 часов 23 марта в Миссионерском институте по адресу: улица Карла Маркса, 12.