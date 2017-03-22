В общежитии Екатеринбурга нашли мумию

Труп мужчины пролежал в закрытой изнутри комнате около года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В Екатеринбурге в комнате общежития на улице Донбасской нашли мумию пожилого мужчины, сообщает РИА «Новости» сегодня, 23 марта.

Останки мужчины, превратившегося в мумию, обнаружили в комнате общежития, закрытой изнутри. Следователи установили личность погибшего - по данным следственного отдела по Орджоникидзевскому району, это местный житель 1951 года рождения. При жизни мужчина трудился рабочим, по предварительным данным, он умер около года назад. За это время его тело мумифицировалось и почернело.

Мумию нашли после того, как жильцы общежития обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, версия о криминальном характере смерти пока не рассматривается, телесных повреждений на теле не обнаружено. Труп отправлен на вскрытие, которое установит причину гибели и ее точное время.