На Свердловскую область обрушится мокрый снег

Ветер усилится до 9-12 метров в секунду.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017
Сипноптики обещают Свердловской области снег в ближайшие дни, сообщили в Уральском гидрометцентре 23 мая.
Погода в регионе ухудшится уже завтра, 24 марта - в этот день почти во всех районах Свердловской области пройдет мокрый снег. В целом погода будет облачной, с редкими прояснениями, температура воздуха днем по-прежнему будет подниматься до плюс шести, в ночное время ожидается похолодание до минус 13 градусов.
Кроме мокрого снега, свердловчан ждет сильный ветер - порывы юго-западного ветра будут достигать 9-12 метров в секунду. Осадки продолжатся и в выходные - в субботу ожидается мокрый снег, на юго-западе области синоптики прогнозируют умеренный снег. При этом днем в выходные температура воздуха может подняться до плюс 8 градусов. Ветер сохранит свою силу до 9 метров в секунду.
- Напомним, до вечера 24 марта на территории области действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях первой степени опасности. Предупреждение о смоге синоптики продлили 20 марта.
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