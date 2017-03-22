Наверх
В общежитии Екатеринбурга нашли мумию
13:48, сегодня
На Свердловскую область обрушится мокрый снег
13:19, сегодня
«Но он же просто врет!»: суд отказал хулигану с Пионерки Игорю Новоселову в проверке на полиграфе
12:59, сегодня
«Дежурный по стране» Михаил Жванецкий выступит в Екатеринбурге с новыми монологами
12:41, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
Фекальный сталагмит в свердловском общежитии назвали восьмым чудом света
12:39, сегодня
В Екатеринбурге судят женщину из поселка Малышева, которая отравила своих детей крысиным ядом
12:15, сегодня1
В Свердловской области отчим пытался зарезать восьмилетнюю девочку: полиция ищет подозреваемого, ребенок в больнице
11:55, сегодня1
«Умная» дверь для дома
В Екатеринбурге полицейские нагрянули с обысками в офисник на Добролюбова, 16
11:41, сегодня1
В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу во Втузгородке
11:39, сегодня
В Екатеринбурге продолжается процесс над грозой Пионерки Игорем Новоселовым. Онлайн-трансляция из зала суда
11:11, сегодня
Радислав Гандапас: «Хороший лидер не может быть плохим оратором»
Ксения Корнева из «Уральских пельменей»: «Я — «кухонный Гитлер» и перфекционист!»
11:08, сегодня
В Екатеринбурге во время холи-феста раскрасят гору Уктус
10:51, сегодня
Ройзман собирается пойти на суд по делу Соколовского, чтобы защитить блогера
10:15, сегодня
«Гораздо приятней получить запрет»: екатеринбургские звезды поддержали Юлию Самойлову, которую лишили «Евровидения»
09:56, сегодня
В Екатеринбурге ДТП парализовало проспект Космонавтов
09:34, сегодня
Екатеринбурженка попала в больницу после салата с гусеницей в «Своей компании»
09:14, сегодня1
Екатеринбуржцы смогут прикоснуться к книге 1610 года
08:43, сегодня
В Свердловской области пьяный водитель убил в ДТП трех человек
08:30, сегодня1
Новые тарифы ЕКАРТЫ
08:24, сегодня1
Как отправить ребенка в детский лагерь или санаторий в 2017 году
08:00, сегодня
Туберкулез не любит сытых и веселых: как в Екатеринбурге обезопасить себя от «белой чумы»
21:04, 22.03.2017
В Свердловской области поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку
20:31, 22.03.2017
22 марта в Екатеринбурге: суд над таксистом и горький бесплатный хлеб
20:27, 22.03.2017
«Как только откроют Египет, в течение 10 дней туда полетят самолеты»: прогнозы для уральских туристов
19:55, 22.03.2017
На Avito появилось объявление о продаже недостроенной екатеринбургской телебашни за 653 миллиона рублей
19:30, 22.03.2017
В Екатеринбурге во время пожара пострадал хозяин частного дома
19:04, 22.03.2017
Полиция нашла подростков, напавших на школьников в центре Екатеринбурга
18:23, 22.03.20171
Суд проверит законность повышения цен на проезд в Екатеринбурге
18:14, 22.03.20171
Озвучена сумма на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
17:29, 22.03.20175
Ведущий и шоумен Александр Цариков поедет снимать роуд-муви в Америку
17:25, 22.03.2017
В центре Екатеринбурга майор в отставке вышел на пикет с плакатом «Димон берет?»
17:10, 22.03.20171
Ищут родных: в Нижнем Тагиле около мусорных баков нашли пожилую женщину с амнезией после инсульта
16:47, 22.03.2017
В центре Екатеринбурга горит здание Дома быта «Новость» на улице Радищева
16:05, 22.03.2017
В Свердловской области подростки, насиловавшие несколько месяцев 10-летнего мальчика, выплатят ему 400 тысяч рублей
16:05, 22.03.20172
«Я совершил глупость»: таксист, обезглавивший девушку в Екатеринбурге, попросил прощения у ее матери
15:57, 22.03.20172
«Нездешняя музыка»: в Екатеринбурге выступит певица с уникальным голосом Нино Катамадзе
15:36, 22.03.2017
Хиты и любимые песни: в Екатеринбурге пройдет концерт группы «Чиж & Co»
15:00, 22.03.2017
В Екатеринбурге в утренней пробке вспыхнула иномарка
14:42, 22.03.2017
Екатеринбургские бизнесмены попросят федерального омбудсмена смягчить приговор Александру Меренкову
14:26, 22.03.2017
На водохранилище под Екатеринбургом откололась льдина с сотней рыбаков
14:01, 22.03.20171
«Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!» Владелец магазина в Екатеринбурге – о реакции покупателей на благотворительность
13:50, 22.03.20172
В Екатеринбурге школьница пыталась покончить с собой после рассказа учителя о «Синем ките»
13:50, 22.03.20171
Здесь стоять нельзя: 25 улиц в центре Екатеринбурга, на Уралмаше и в Академическом будут вне зоны парковки
13:46, 22.03.20171
В Екатеринбурге полицейских, пожарных и врачей заставят учить английский к ЧМ-2018
12:52, 22.03.2017
Россияне рискуют остаться без алкоголя: у импортеров закончились акцизные марки
12:36, 22.03.20171
В Свердловской области у женщины за долги забрали КАМАЗ, который она прятала на авторынке
12:30, 22.03.2017
В России повысят социальные пенсии
12:08, 22.03.2017
«Взрослым сказка нужна просто так»: в Екатеринбурге открылась выставка иллюстратора книг Крапивина Евгении Стерлиговой
11:53, 22.03.2017
В Кольцово задержали соратника Куковякина, который с 2004 года был в международном розыске за мошенничество
11:50, 22.03.2017
Из-за аварии с пятью машинами на улице Титова образовалась огромная пробка
11:00, 22.03.2017
Вместо бэби-бокса? В Екатеринбурге в детской поликлинике стоит «коляска отказных детей»
10:58, 22.03.20173

На Свердловскую область обрушится мокрый снег

На Свердловскую область обрушится мокрый снег
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Ветер усилится до 9-12 метров в секунду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Сипноптики обещают Свердловской области снег в ближайшие дни, сообщили в Уральском гидрометцентре 23 мая.
 
Погода в регионе ухудшится уже завтра, 24 марта - в этот день почти во всех районах Свердловской области пройдет мокрый снег. В целом погода будет облачной, с редкими прояснениями, температура воздуха днем по-прежнему будет подниматься до плюс шести, в ночное время ожидается похолодание до минус 13 градусов. 
 
Кроме мокрого снега, свердловчан ждет сильный ветер - порывы юго-западного ветра будут достигать 9-12 метров в секунду. Осадки продолжатся и в выходные - в субботу ожидается мокрый снег, на юго-западе области синоптики прогнозируют умеренный снег. При этом днем в выходные температура воздуха может подняться до плюс 8 градусов. Ветер сохранит свою силу до 9 метров в секунду. 
  • Напомним, до вечера 24 марта на территории области действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях первой степени опасности. Предупреждение о смоге синоптики продлили 20 марта.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.03.2017, 13:19
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ВУЗ Шоу-бизнес ИГИЛ ЗАГС Общественный транспорт Расписание Конкурсы Культура Пусть говорят Развлечения Ельцин-центр В Египте разбился самолет с российскими туристами Отношения Рейтинг Скандалы Афиша Убийство в Рахмангулово Грипп в Екатеринбурге Экономика Высокие технологии Ловец покемонов Мотоциклы Дети Бэби-боксы Репортаж Мода Мистика Знаменитости Женщины ЖКХ Политика Недвижимость ЧМ-2018 Биатлон Новости дня Приговор Лошагину История Екатеринбурга Строительство Мужчины Хэллоуин-2015 Видео Интернет Расстрел Хоккей ДТП Спорт Красота Скандал с Новиковым Интервью Опрос Новый год Новости России Религия Доска позора Растения Храм святой Екатерины Война ритуальных агентств В Екатеринбурге -40 градусов Музыка Кризис и санкции Фото Жизнь в городе Медицина Происшествия Деньги Животные Расстрел на Депутатской Голодовка в колонии Кто заработал Личное Корь Самолет Погода Новости Крушение самолета под Ростовом Скорая помощь Горящие авто Мультимедиа Транспорт Горячее Отдых Баскетбол Катастрофа Приостановка полетов в Египет Взрыв Эксклюзив Лайфхак Секс Военный репортаж МЧС Образование Необычное Психология Пожар Отключение света Уралмаш, Эльмаш Позитив Грипп Школа Рецензия Футбол Туризм СМИ Слухи Мировые новости Здоровье ГИБДД Коллекторы Путин Самолет Минобороны упал в Якутии Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Выставки Тест Статистика Дело Пьянкова Криминал Снос монастыря на Качканаре Дороги Транспортная реформа Бизнес Студенты Парковки Взятки Ошибки врачей Смерть История успеха Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Дорожные воины Розыск Экономия Дом-2 Гололед Производство Ту 154 Искусство Обрушение крыши на Калинина Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Сибирская язва Авто Волейбол Еда Семья Суд

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru