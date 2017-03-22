Власти Екатеринбурга рассчитали стоимость празднования Дня Победы

В этом году «победные» мероприятия обойдутся на 5 миллионов дороже, чем в прошлом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Стоимость празднования любимого народного праздника - Дня Победы - оценена в 19 миллионов рублей. Такую сумму Управление культуры администрации Екатеринбурга обнародовало на сайте госзакупок сегодня, 23 марта.

Объявлен конкурс на организатора Дня Победы

В этом мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На торжества, встречи, парад и салют власти готовы потратить почти 20 миллионов рублей, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом году.

Пока никаких сюрпризов на Дне Победы не обещают

Список мероприятий выглядит традиционно: выставки, конкурсы, митинги, концерты, угощения солдатской кашей, встречи с ветеранами. Традиционно утром 9 мая пройдет парад войск и военной техники. Вечером над городом вспыхнут огненные цветы салюта.

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