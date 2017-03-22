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Власти Екатеринбурга рассчитали стоимость празднования Дня Победы

Власти Екатеринбурга рассчитали стоимость празднования Дня Победы
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
В этом году «победные» мероприятия обойдутся на 5 миллионов дороже, чем в прошлом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Стоимость празднования любимого народного праздника - Дня Победы - оценена в 19 миллионов рублей. Такую сумму Управление культуры администрации Екатеринбурга обнародовало на сайте госзакупок сегодня, 23 марта. 

день победы

Объявлен конкурс на организатора Дня Победы

В этом мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На торжества, встречи, парад и салют власти готовы потратить почти 20 миллионов рублей, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом году.

 

день победы

Пока никаких сюрпризов на Дне Победы не обещают

Список мероприятий выглядит традиционно: выставки, конкурсы, митинги, концерты, угощения солдатской кашей, встречи с ветеранами. Традиционно утром 9 мая пройдет парад войск и военной техники. Вечером над городом вспыхнут огненные цветы салюта.

день победы

день победы

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Галина Исакова, 23.03.2017, 15:44
Тэги: Фото, Культура, Жизнь в городе
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