В Екатеринбурге на Уралмаше появилась улица Тюльпановая

Она находится на северной окраине города.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.04.2017
В уральской столице появилась новая улица, которая получила название Тюльпановая. Соответствующее постановление подписал на днях глава администрации города Александр Якоб.
– Улица Тюльпановая расположена в Орджоникидзевском районе, – сообщили в пресс-службе городской администрации, – на территории, ограниченной ориентирами: Полевая улица – продолжение Ярославской улицы - коллективный сад «Сигнал».
Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений уже разместил сведения о присвоении названия улице в государственном адресном реестре сведения. Также об этом известили городскую полицию, станцию скорой помощи имени В.Ф.Капиноса, Главное управление МЧС региона, областное управление ФНС, Екатеринбургский почтамт и другие ведомства.
- Но название улицы пока еще не отображается на многих онлайн-картах.