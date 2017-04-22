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В Екатеринбурге на Уралмаше появилась улица Тюльпановая

В Екатеринбурге на Уралмаше появилась улица Тюльпановая
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Она находится на северной окраине города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.04.2017

В уральской столице появилась новая улица, которая получила название Тюльпановая. Соответствующее постановление подписал на днях глава администрации города Александр Якоб.

– Улица Тюльпановая расположена в Орджоникидзевском районе, – сообщили в пресс-службе городской администрации, – на территории, ограниченной ориентирами: Полевая улица – продолжение Ярославской улицы - коллективный сад «Сигнал».

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений уже разместил сведения о присвоении названия улице в государственном адресном реестре сведения. Также об этом известили городскую полицию, станцию скорой помощи имени В.Ф.Капиноса, Главное управление МЧС региона, областное управление ФНС, Екатеринбургский почтамт и другие ведомства.
  • Но название улицы пока еще не отображается на многих онлайн-картах.
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Евгений Светлый, 23.04.2017, 14:40
Тэги: Дороги, Новости
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