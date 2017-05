«All you need is love»: глава администрации Екатеринбурга перепел песню The Beatles вместе с уральскими музыкантами

Фото: The Beatles Fest Uralmash / Youtube.com

Александр Якоб и известные жители уральской столицы записали свою кавер-версию одного из хитов ливерпульской четверки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб принял участие в съемках промо-ролика, анонсирующего музыкальный фестиваль The Beatles Fest, который пройдет на Уралмаше в эти выходные.

Вместе с сити-менеджером в записи кавер-версии приняли участие и другие известные екатеринбуржцы: организатор фестивалей «Старый Новый Рок» и Ural Music Night Евгений Горенбург, дедушка уральского рока Александр Пантыкин телеведущий Даниил Макеранец, гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов, фронтмен группы «Сансара» Александр Гагарин и лидер группы «Blues Doctors» Владимир Демьянов, а также участники группы Bogachi.

Эта большая компания спела первый куплет популярного хита ливерпульской четверки «All you need is love». Но заметим, что Александр Якоб – единственный, кто пел на видео без микрофона.

The Beatles Fest пройдет 27 мая в центре культуры «Орджоникидзевский», что находится по адресу: ул. Бульвар Культуры, 3. В рамках концертной программы около сотни музыкальных коллективов исполнят песни легендарной бринаской группы. Хэдлайнером фестиваля в этом году станет известная российская группа Billy’s Band.

Напомним, что вход на мероприятие свободный.

