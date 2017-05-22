В Свердловской области возбудили дела против «Монетки», «Райта» и «Елисея»

ФАС провела масштабную проверку торговых сетей в регионе и возбудила административные дела против пяти ритейлеров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Свердловское управление ФАС выявило 600 нарушений закона о торговле на территории региона, сообщает «Коммерсантъ» 23 мая.

Антимонопольная служба провела масштабную проверку соблюдения закона о торговле в Свердловской области. Во время проверочных мероприятий вскрылась масса фактов нарушения в договорах, которые заключают розничные сети и поставщики. Итогом проверки стали административные дела, возбужденные в отношении пяти ритейлеров.

В Свердловской области проверка коснулась 15 торговых сетей, в том числе федеральных сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Ариант», «Ашан», «Лента», а также региональных «Монетка», «Райт», «Мегамарт», «Елисей», «Кировский», «Звездный», «Верный», «Яблоко», «Семь пятниц».

Всего ФАС проверила 479 договоров, и число нарушений в них превысило 600. В отношении пяти ритейлеров возбудили административные дела: под санкции попали «Яблоко», «Монетка», «Райт», «Елисей» и «Летлэнд». Эти торговые сети нарушили законодательство, не разместив в Сети условия по отбору контрагентов.