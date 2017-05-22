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В Свердловской области возбудили дела против «Монетки», «Райта» и «Елисея»

В Свердловской области возбудили дела против «Монетки», «Райта» и «Елисея»
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
ФАС провела масштабную проверку торговых сетей в регионе и возбудила административные дела против пяти ритейлеров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Свердловское управление ФАС выявило 600 нарушений закона о торговле на территории региона, сообщает «Коммерсантъ» 23 мая.
 
Антимонопольная служба провела масштабную проверку соблюдения закона о торговле в Свердловской области. Во время проверочных мероприятий вскрылась масса фактов нарушения в договорах, которые заключают розничные сети и поставщики. Итогом проверки стали административные дела, возбужденные в отношении пяти ритейлеров. 
 
В Свердловской области проверка коснулась 15 торговых сетей, в том числе федеральных сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Ариант», «Ашан», «Лента», а также региональных «Монетка», «Райт», «Мегамарт», «Елисей», «Кировский», «Звездный», «Верный», «Яблоко», «Семь пятниц». 
 
Всего ФАС проверила 479 договоров, и число нарушений в них превысило 600. В отношении пяти ритейлеров возбудили административные дела: под санкции попали «Яблоко», «Монетка», «Райт», «Елисей» и «Летлэнд». Эти торговые сети нарушили законодательство, не разместив в Сети условия по отбору контрагентов.
  • Самыми частыми нарушениями закона о торговле в Свердловской области стали требования возместить штрафы контролирующих органов (например, за просроченный продукт на полке магазина), которые ритейлеры предъявляли поставщикам.
  • Вторым по распространенности нарушением стало включение в договор условия о сроках возврата товара: торговые сети отказывали поставщикам, если они не хотели подписывать договор с условиями о возврате продукта.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.05.2017, 14:37
Тэги: Еда
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