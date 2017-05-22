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Бастрыкин поручил проверить информацию о людях, которые 20 лет живут в Свердловской области в полуразрушенном доме

Бастрыкин поручил проверить информацию о людях, которые 20 лет живут в Свердловской области в полуразрушенном доме
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Фото: Бастрыкин Александр Иванович / vk.com
Глава Следственного комитета РФ дал такое распоряжение после сюжета одного из федеральных телеканалов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Председатель Следственного комитета РФ поручил проверить информацию о том, что в Свердловской области люди живут в доме, часть которого была признана аварийной после взрыва газа.

– 23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа опасаются за его сохранность после реконструкции, – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В этом сюжете сообщалось, что люди вынуждены жить в аварийном доме, один из подъездов которого был разрушен при взрыве газа еще в 1995 году. Но после случившегося местные власти переселили жильцов только из разрушенного подъезда. Теперь же в связи с тем, что часть дома решено «спилить», остальным жителям предложили переселиться на время так называемого ремонта в бараки.

– При этом автор сюжета делает акцент на том, что часть средств, выделенных на реконструкцию, использована не по назначению, – подчеркнула Петренко.

Поэтому сотрудники первоуральского следственного отдела уже начали доследственную проверку, в ходе которой силовики дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение жителей аварийных домов достойным и безопасным жильем.

  • Также в ходе проверки будет решен вопрос о том, признании дома, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

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Евгений Светлый, 23.05.2017, 18:40
Тэги: ЖКХ, Взрыв, Новости
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