Ловец покемонов Руслан Соколовский ответил блогеру Саше Спилберг «за идиота»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский 22 мая 2017 года прокомментировал выступление бьюти-блогера Саши Спилберг в Госдуме.
Как Спилберг оказалась в палате?
В нижнюю палату парламента бьюти-блогера позвали после мартовских протестов, которые прошли в крупных городах России, включая Екатеринбург. На примере Спилберг, депутаты пытались разобраться с причиной протестов и использовать опыт блогера в молодежной политике.
Во время своего спича блогер решила порассуждать о доверии молодежи и обратилась за примером к процессу Руслана Соколовского.
— Раз уж мы говорим о доверии молодежи. Недавно мой коллега, блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи. Еще раз благодарю за возможность выступить. Спасибо большое за внимание, — сказала Спилберг.
«Ботов своих учи»
Соколовский на отзыв о нем Саши Спилберг отреагировал кратко.
— Спилберг может проконсультировать разве что по поводу политики среди накрученных на ее канал ботов, никак не среди молодежи, — написал Руслан Соколовский в паблике «Жизнь Ютуб».
28 апреля 2017 года Руслан Соколовский в своем последнем слове сказал следующее: «Может, я идиот, но не экстремист. Такова моя позиция».
- В четверг, 11 мая, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
- Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой). НАША вела трансляцию из зала суда.
- Ни по одному из пунктов обвинения Соколовский себя виновным не признал.