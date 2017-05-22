Ловец покемонов Руслан Соколовский ответил блогеру Саше Спилберг «за идиота»

Бьюти-блогер нелестно отозвалась о Соколовском в Госдуме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский 22 мая 2017 года прокомментировал выступление бьюти-блогера Саши Спилберг в Госдуме.

Как Спилберг оказалась в палате?

В нижнюю палату парламента бьюти-блогера позвали после мартовских протестов, которые прошли в крупных городах России, включая Екатеринбург. На примере Спилберг, депутаты пытались разобраться с причиной протестов и использовать опыт блогера в молодежной политике.

Во время своего спича блогер решила порассуждать о доверии молодежи и обратилась за примером к процессу Руслана Соколовского.

— Раз уж мы говорим о доверии молодежи. Недавно мой коллега, блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи. Еще раз благодарю за возможность выступить. Спасибо большое за внимание, — сказала Спилберг.

«Ботов своих учи»

Соколовский на отзыв о нем Саши Спилберг отреагировал кратко.

— Спилберг может проконсультировать разве что по поводу политики среди накрученных на ее канал ботов, никак не среди молодежи, — написал Руслан Соколовский в паблике «Жизнь Ютуб».

28 апреля 2017 года Руслан Соколовский в своем последнем слове сказал следующее: «Может, я идиот, но не экстремист. Такова моя позиция».