Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
Екатеринбургский драматург Николай Коляда поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проходят обыски. Свою позицию Коляда изложил 23 мая 2017 года на своей странице в соцсети.
Как предположил драматург, «Гоголь-центр», которым руководит Серебренников, мог совершить ошибку, которая привела к уголовному делу.
— Я знаю Кирилла сто лет, не верю в это во все. Глупость какая-то. Но уж шуму, конечно, будет столько — только держись. Повод нашелся. … (фекалии — прим. ред.) попало в вентилятор. И ведь кто-то из «приближенных источников» сливает и сливает в СМИ информацию. Вывод один: хотя напугать, вот и всё. А что они могут у него дома найти? Миллионы в коробках? Бред какой-то, — считает Коляда.
- Обыски по уголовному делу о растрате, пишет «Интерфакс», проходят в здании театра «Гоголь-центр» и дома у Серебренникова. По предварительным данным, сумма ущерба может составлять около 35 млн рублей.
- Кирилл Серебренников кроме деятельности в театре известен как режиссер фильмов «Изображая жертву», «Юрьев день» и «Ученик».
- Режиссер не раз высказывал активную гражданскую позицию. В частности, он выступал в защиту участников группы «Pussy Riot», осужденных в Храме Христа Спасителя. Также Серебренников поддержал режиссера Тимофея Кулябина, которого обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за постановки в Новосибирске оперы «Тангейзер».