Театр Серебренникова оказался в уголовном деле о растрате московских денег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Екатеринбургский драматург Николай Коляда поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проходят обыски. Свою позицию Коляда изложил 23 мая 2017 года на своей странице в соцсети.

Как предположил драматург, «Гоголь-центр», которым руководит Серебренников, мог совершить ошибку, которая привела к уголовному делу.

— Я знаю Кирилла сто лет, не верю в это во все. Глупость какая-то. Но уж шуму, конечно, будет столько — только держись. Повод нашелся. … (фекалии — прим. ред.) попало в вентилятор. И ведь кто-то из «приближенных источников» сливает и сливает в СМИ информацию. Вывод один: хотя напугать, вот и всё. А что они могут у него дома найти? Миллионы в коробках? Бред какой-то, — считает Коляда.