Опрессовки начались в Екатеринбурге на неделю раньше срока

Основная волна опрессовок начнется в уральской столице 29 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Локальные опрессовки стартовали в Екатеринбурге до основной волны. Горячую воду отключали на Эльмаше и на Юго-Западе, сообщает сегодня, 23 мая, «Политсовет». Энергетики обещали не отключать в жилых домах горячую воду, однако в понедельник ее не было в нескольких домах на Эльмаше.

- В ближайшую неделю энергетики продиагностируют несколько участков теплосетей в районах улиц Шефской, Красных Командиров, Таганской, Бабушкина, Стачек, Краснофлотцев, Белореческой, Посадской, Фурманова, Шейнкмана, Серова, Ткачей, Тверитина, Машинной, Щорса, Чайковского (до микрорайона Ботанический), Победы, Бакинских Комиссаров, Токарей, Бебеля, Толедова, Ключевской, микрорайоне ЖБИ, - об этом рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании.