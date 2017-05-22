В суде напомнили, что приговор ловцу покемонов Соколовскому можно обжаловать

Накануне апелляционная жалоба уже поступила в Верх-Исетский районный суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Адвокат ловца покемонов Руслана Соколовского, которого приговорили к условному сроку на 3,5 года, Алексей Бушмаков опубликовал на своей странице в Facebook обращение председателя суда Николая Морозова.

В обращении идет речь о том, что после вынесения приговора в адрес суда и судьи поступают обращения недовольных с наказанием для Руслана Соколовского. Морозов отмечает, что судья согласно законодательству судья не имеет права вступать в дискуссии и выражать личное отношение к делу. Он напоминает, что приговор Соколовскому можно обжаловать через апелляцию.