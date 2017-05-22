В суде напомнили, что приговор ловцу покемонов Соколовскому можно обжаловать

Накануне апелляционная жалоба уже поступила в Верх-Исетский районный суд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
Адвокат ловца покемонов Руслана Соколовского, которого приговорили к условному сроку на 3,5 года, Алексей Бушмаков опубликовал на своей странице в Facebook обращение председателя суда Николая Морозова.
В обращении идет речь о том, что после вынесения приговора в адрес суда и судьи поступают обращения недовольных с наказанием для Руслана Соколовского. Морозов отмечает, что судья согласно законодательству судья не имеет права вступать в дискуссии и выражать личное отношение к делу. Он напоминает, что приговор Соколовскому можно обжаловать через апелляцию.
- Ранее сообщалось, что в Верх-Исетский районный суд накануне поступила апелляционная жалоба. Дату ее рассмотрения пока не назначили.
- В четверг, 11 мая, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
- Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой). НАША вела трансляцию из зала суда.
- Ни по одному из пунктов обвинения Соколовский себя виновным не признал.