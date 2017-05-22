Уральские таможенники остановили контрабандистов с бриллиантами на 16 миллионов рублей

Двое мужчин везли бриллианты из Индии в ручной клади.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Уральской оперативной таможни вместе с московскими коллегами остановили крупную контрабанду бриллиантов в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе ведомства.

Двое россиян прилетели в Москву из Индии стыковочным рейсом через Дубай. Он прошли по зеленому коридору аэропорта Домодедово, не сообщив, что у них есть товары, которые подлежат обязательному декларированию. В ходе досмотра ручной клади у них обнаружили 87 бриллиантов. Общий вес драгоценностей составил 100 граммов, общая стоимость – 16 миллионов рублей. Эксперты установили тип бриллиантов разных форм огранки: «принцесса», «овал», «триллиант» и «сердце». Их вес – от 0,5 до 33 карат.