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В Екатеринбурге квартир на продажу больше, чем покупателей: количество предложений почти достигло максимума 2007 года

В Екатеринбурге квартир на продажу больше, чем покупателей: количество предложений почти достигло максимума 2007 года
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Фото: архив НАШЕЙ
При этом продавцы вынуждены снижать цены из-за того, что предложение превышает спрос.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Екатеринбурге на сегодня, 23 мая, на продажу выставлено более 26 тысяч квартир, сообщили в УПН. При этом большая часть из них находится в новостройках.
 
Как отметили в УПН, объем предложения на вторичке Екатеринбурга постоянно растет. На 15 мая в базе данных Уральской палаты недвижимости находится более 10 760 квартир и более 1 880 комнат в коммуналках. В соседних Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске на рынке еще около 930 квартир. По показателям, эти данные почти достигли максимума 2007 года.

— На сегодня объем предложения превысил отметку в 10000 квартир в базе данных УПН и продолжает стремительно расти, спрос падает. При этом на фоне растущей конкуренции продавцы вынуждены снижать цены, — прокомментировали аналитики УПН.

  • Не отстает по показателям и первичный рынок: там, судя по базам данных, продается еще более 16 тысяч квартир.
  • Таким образом, в целом, сегодня у покупателя недвижимости в Екатеринбурге предложение превышает 29,5 тысяч объектов.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 23.05.2017, 10:40
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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