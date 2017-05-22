В Екатеринбурге квартир на продажу больше, чем покупателей: количество предложений почти достигло максимума 2007 года

При этом продавцы вынуждены снижать цены из-за того, что предложение превышает спрос.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Екатеринбурге на сегодня, 23 мая, на продажу выставлено более 26 тысяч квартир, сообщили в УПН. При этом большая часть из них находится в новостройках.

Как отметили в УПН, объем предложения на вторичке Екатеринбурга постоянно растет. На 15 мая в базе данных Уральской палаты недвижимости находится более 10 760 квартир и более 1 880 комнат в коммуналках. В соседних Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске на рынке еще около 930 квартир. По показателям, эти данные почти достигли максимума 2007 года.

— На сегодня объем предложения превысил отметку в 10000 квартир в базе данных УПН и продолжает стремительно расти, спрос падает. При этом на фоне растущей конкуренции продавцы вынуждены снижать цены, — прокомментировали аналитики УПН.