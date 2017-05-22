Судебные приставы за долги екатеринбуржца увезли гараж

Мужчин пытался спрятаться внутри, но это не помогло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Екатеринбурге судебные приставы за долги владельца забрали гараж вместе с оборудованием для шиномонтажа. Мужчина при этом спрятался внутри, чтобы помешать его убрать, сообщили 23 мая в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В Чкаловской районный отдел поступил исполнительный лист об освобождении земельного участка площадью 124 квадратных метров на Якутской из-за долгов его владелицы. При этом на участке бывший зять должницы установил гараж, в котором была организована шиномонтажная мастерская. Убрать его он отказался.

Когда судебные приставы пришли к гаражу, гражданин заперся в своей мастерской, и не повиновался ни законным требованиям представителей власти, ни уговорам бывшей тещи. А позже оказалось, что мужчина сам является должником по выплате алиментов, его задолженность составила около 300 тысяч рублей.

В итоге приставам удалось уговорить мужчину освободить помещение. Гараж был эвакуирован вместе с оборудованием внутри: балансировочным станком, шиномонтажной пушкой, разбортовочным станком. Все имущество мужчины было арестовано, описано и передано на ответственное хранение, для дальнейшей оценки и реализации в счет погашения алиментов.