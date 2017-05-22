В Нижнем Тагиле из-за угрозы взрыва эвакуировали два вокзала

Неизвестный сообщил в полицию о бомбе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
В Нижнем Тагиле после анонимного звонка эвакуировали железнодорожный вокзал и автовокзал, сообщает агентство «Между строк» 22 мая.
Неизвестный мужчина позвонил в полицию около девяти часов вечера и сообщил, что в здании вокзала находится бомба. Поскольку звонивший не уточнил, какой именно вокзал заминирован, силовики оцепили и железнодорожный, и автовокзал.
Пассажиров и сотрудников вывели на улицу, привокзальную площадь очистили от автобусов, частнично перекрыли улицу Садовую. Из-за проверки вокзалов были задержаны несколько автобусных рейсов.
- Около половины десятого кинологи завершили обследование вокзалов, после чего полицейские сняли оцепление сначала автовокзала, затем - железнодорожного. К счастью, никаких опасных объектов в зданиях и на прилегающей территории не обнаружили.