В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который «заминировал» три вокзала

Полицейские эвакуировали два железнодорожных вокзала и автовокзал после анонимного звонка о бомбе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
В Нижнем Тагиле полицейские задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в ложном минировании двух железнодорожных вокзалов и автовокзала, сообщает агентство «Между строк» 23 мая.
О задержании подозреваемого сообщил начальник штаба линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Дмитрий Тарасов. По его словам, в данный момент мужчина находится под стражей, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Три вокзала в Нижнем Тагиле оцепили и эвакуировали после анонимного звонка, поступившего в полицию вечером 22 мая. Неизвестный сообщил о бомбе в здании вокзала, но не уточнил, какого именно, поэтому полицейским пришлось эвакуировать и два железнодорожных вокзала, и автовокзал.
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