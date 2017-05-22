В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который «заминировал» три вокзала

Полицейские эвакуировали два железнодорожных вокзала и автовокзал после анонимного звонка о бомбе. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017 В Нижнем Тагиле полицейские задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в ложном минировании двух железнодорожных вокзалов и автовокзала, сообщает агентство «Между строк» 23 мая. О задержании подозреваемого сообщил начальник штаба линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Дмитрий Тарасов. По его словам, в данный момент мужчина находится под стражей, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Три вокзала в Нижнем Тагиле оцепили и эвакуировали после анонимного звонка , поступившего в полицию вечером 22 мая. Неизвестный сообщил о бомбе в здании вокзала, но не уточнил, какого именно, поэтому полицейским пришлось эвакуировать и два железнодорожных вокзала, и автовокзал. После обследования зданий кинологами оцепление сняли, так как никаких взрывоопасных объектов обнаружено не было.

Максимальная санкция по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает лишение свободы до трёх лет.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 23.05.2017, 20:47

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 23.05.2017, 20:47Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: