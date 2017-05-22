В Свердловской области началась операция «Внимание, дети!»

Сотрудники ГИБДД проверят водителей, дороги рядом с детскими лагерями, школьные автобусы и проведут беседы с родителями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Свердловской области стартовала профилактическая операция «Внимание, дети!», сообщил 23 мая официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых.

Оперативно-профилактическая операция призвана уменьшить количество происшествий с участием детей. Традиционно в весенне-летний период увеличивается количество ДТП с подростками, когда они проводят досуг на открытом воздухе. Только с начала 2017 года в области произошло 69 аварий, в которых 76 детей пострадали, еще пятеро погибли.

Операция стартовала 22 мая, она будет длиться три недели и завершится 11 июня. За это время сотрудники ГИБДД проведут в школах родительские собрания, посвященные безопасности детей на дорогах. Масштабные проверки также ждут водителей, которые перевозят детей. Автоинспекторы проверят состояние дорог, ведущих к оздоровительным лагерям, наличие светофоров, разметки, ограждений, состояние школьных автобусов и наличие лицензии на пассажирские перевозки.

- Важна позиция и граждан в рамках в этой операции. Недопустимо оставаться равнодушными при виде на перекрестках подростков, которые занимаются попрошайничеством и мойкой стекол машин. Для принятия оперативных мер реагирования необходимо проинформировать об этом ближайший наряд полиции или дежурную часть территориального ОВД, - сообщил Горелых.