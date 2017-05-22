Наверх
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который «заминировал» три вокзала
20:47, сегодня
Роман Павлюченко уходит из «Урала»
20:17, сегодня
В Екатеринбурге пойдет под суд застройщик, лишивший жилья детей-сирот
20:10, сегодня
В Свердловской области началась операция «Внимание, дети!»
19:30, сегодня
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
На трассе Екатеринбург – Курган «Ока» улетела в кювет: пострадали три человека
19:08, сегодня
В Екатеринбурге с 24 мая на ремонт закроют три улицы
18:54, сегодня
Бастрыкин поручил проверить информацию о людях, которые 20 лет живут в Свердловской области в полуразрушенном доме
18:40, сегодня1
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
В Екатеринбурге студент-юрист в женском платье и парике ограбил магазин
18:26, сегодня1
В Свердловской области увеличат прожиточный минимум
18:01, сегодня1
«All you need is love»: глава администрации Екатеринбурга перепел песню The Beatles вместе с уральскими музыкантами
17:40, сегодня
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
В Свердловской области синоптики обещают заморозки: ночью будет до минус 4
17:28, сегодня
Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова поддержала бэби-боксы
17:05, сегодня1
В Свердловской области суд вынес приговор водителю, который купил поддельный полис ОСАГО
16:55, сегодня
Увидели проникновение демонов в молодежь: в РПЦ попросили прокуратуру проверить «Фестиваль красок»
16:51, сегодня
Водителю, из-за которого на трассе Тюмень – Екатеринбург погибли 4 человека, дали реальный срок вместо условного
16:15, сегодня
«Настоящую музыку делают наглые»: группа «Курара» даст большой концерт 28 мая в Доме печати
15:56, сегодня
Николай Коляда поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проходят обыски
15:51, сегодня
В Екатеринбурге возле школы нашли труп мужчины
15:45, сегодня
«На крыше была пустая коробка!» Юлия Михалкова так и не довезла холодильник
15:27, сегодня3
Свердловские школьники помогли задержать грабителей
15:12, сегодня
В Свердловской области возбудили дела против «Монетки», «Райта» и «Елисея»
14:37, сегодня
Двухлетний ребенок выпал с 10-го этажа в Екатеринбурге
14:00, сегодня
В Екатеринбурге на улице скончался пожилой мужчина
13:22, сегодня1
Житель Свердловской области взял в заложники бывшую жену и дочь-подростка
12:50, сегодня
Рецидивисту Паровозу, зарубившему четырех человек в поселке под Березовским, дали пожизненное
12:50, сегодня1
В Нижнем Тагиле из-за угрозы взрыва эвакуировали два вокзала
12:47, сегодня
Усадьба Jazz снова в Екатеринбурге: на международный фестиваль приедут любимые артисты
12:46, сегодня
Получил сотрясение и перелом челюсти: в Екатеринбурге ГАЗель врезалась в «Мерседес»
12:23, сегодня
Опрессовки начались в Екатеринбурге на неделю раньше срока
11:50, сегодня2
Судебные приставы за долги екатеринбуржца увезли его гараж
11:40, сегодня
Уральские таможенники остановили контрабандистов с бриллиантами на 16 миллионов рублей
11:20, сегодня
Ловец покемонов Руслан Соколовский ответил блогеру Саше Спилберг «за идиота»
11:03, сегодня4
В Екатеринбурге квартир на продажу больше, чем покупателей: количество предложений почти достигло максимума 2007 года
10:40, сегодня2
В суде напомнили, что приговор ловцу покемонов Соколовскому можно обжаловать
10:33, сегодня1
На трассе под Екатеринбургом в массовой аварии погибли люди: ВАЗ расплющило после столкновения с микроавтобусом
09:42, сегодня
Напали со спины и повалили: в Каменске-Уральском пенсионера на улице избили подростки и сняли это на видео
09:05, сегодня
В Великобритании на крупном стадионе «Манчестер Арена» сразу после концерта произошел взрыв
08:55, сегодня
Горячие источники Урала: куда поехать жителям Екатеринбурга, чтобы отдохнуть и оздоровиться
08:47, сегодня5
«Доставила лично»: Юлия Михалкова все-таки купила холодильник победительнице лотереи из Екатеринбурга
08:32, сегодня1
Не долили бензин на заправке в Екатеринбурге: что делать, куда жаловаться, как доказать вину работников АЗС
08:16, сегодня2
Роспотребнадзор: в Свердловской области заражены ВИЧ 89 с лишним тысяч человек
21:20, 22.05.2017
22 мая в Екатеринбурге: все о храме-на-воде и бесправный мэр
21:13, 22.05.2017
На благотворительном «Матче всех звезд» в Екатеринбурге собрали 1,5 миллиона рублей
20:35, 22.05.2017
В Екатеринбурге на Уралмаше появится перехватывающий паркинг для жителей области
20:25, 22.05.20171
Екатеринбуржца приговорили к 5 месяцам исправительных работ за репост видео в соцсети и надпись в лифте
20:00, 22.05.20171
Два екатеринбуржца пойдут под суд за попытку продать самый большой в России изумруд
19:45, 22.05.2017
Губернаторский градсовет разрешил снести в Екатеринбурге квартал, в котором жила Майя Плисецкая
19:22, 22.05.20172
Свердловские синоптики рассказали, каким будет июнь
19:02, 22.05.20171
«Один раз попробуешь еду в Армении, и уезжать не захочется»: форвард «Урала» Эдгар Манучарян рассказал о родной кухне
18:33, 22.05.2017
Rolls-Royce, который столкнулся с трамваем, перевозил по Екатеринбургу Анну Семенович
18:30, 22.05.2017
В Екатеринбурге грузовик сбил 81-летнего пешехода
18:05, 22.05.2017

В Свердловской области началась операция «Внимание, дети!»

В Свердловской области началась операция «Внимание, дети!»
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД проверят водителей, дороги рядом с детскими лагерями, школьные автобусы и проведут беседы с родителями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Свердловской области стартовала профилактическая операция «Внимание, дети!», сообщил 23 мая официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых.
 
Оперативно-профилактическая операция призвана уменьшить количество происшествий с участием детей. Традиционно в весенне-летний период увеличивается количество ДТП с подростками, когда они проводят досуг на открытом воздухе. Только с начала 2017 года в области произошло 69 аварий, в которых 76 детей пострадали, еще пятеро погибли. 
 
 
Операция стартовала 22 мая, она будет длиться три недели и завершится 11 июня. За это время сотрудники ГИБДД проведут в школах родительские собрания, посвященные безопасности детей на дорогах. Масштабные проверки также ждут водителей, которые перевозят детей. Автоинспекторы проверят состояние дорог, ведущих к оздоровительным лагерям, наличие светофоров, разметки, ограждений, состояние школьных автобусов и наличие лицензии на пассажирские перевозки.

- Важна позиция и граждан в рамках в этой операции. Недопустимо оставаться равнодушными при виде на перекрестках подростков, которые занимаются попрошайничеством и мойкой стекол машин. Для принятия оперативных мер реагирования необходимо проинформировать об этом ближайший наряд полиции или дежурную часть территориального ОВД, - сообщил Горелых.

  • В областном управлении МВД работает круглосуточный телефон доверия  (343) 358-71-61.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.05.2017, 19:30
Тэги: Дети
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Путин Бэби-боксы Здоровье Истории 9 мая Развлечения Еда Доска позора Приостановка полетов в Египет Расписание Экономия Рецензия Секс Афиша Растения История Екатеринбурга В Екатеринбурге -40 градусов Мужчины Самолет ЗАГС Горящие авто Искусство Тест Статистика Мотоциклы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Приговор Лошагину Туризм Горячее Общественный транспорт Взятки Мистика ЧМ-2018 Производство Ошибки врачей В Египте разбился самолет с российскими туристами ЖКХ Политика Баскетбол Строительство 9 мая Медицина Высокие технологии Религия Пусть говорят Грипп в Екатеринбурге История успеха Волейбол Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Красота ДТП Деньги Выставки Военный репортаж Эксклюзив Жизнь в городе Новый год Храм святой Екатерины Хэллоуин-2015 Отношения Кто заработал Коллекторы Отдых Взрыв Женщины Новости Мода Криминал Видео Убийство в Рахмангулово Конкурсы Расстрел на Депутатской Расстрел Шоу-бизнес Снос монастыря на Качканаре Ту 154 Необычное МЧС Слухи Образование Бизнес Экономика Ельцин-центр Крушение самолета под Ростовом Личное Дом-2 Голодовка в колонии Хоккей Гололед Происшествия Семья Самолет Минобороны упал в Якутии Репортаж Недвижимость Культура Опрос Дороги Фото СМИ Парковки Корь Рейтинг Студенты Дело Пьянкова Скорая помощь Животные Знаменитости Скандал с Новиковым ИГИЛ ВУЗ Интернет Биатлон Катастрофа Смерть ГИБДД Убийство Ирины Вахрушевой Лайфхак Футбол Транспортная реформа Екатеринбуржцы в разных странах Дорожные воины Война ритуальных агентств Позитив Интервью Сибирская язва Обрушение крыши на Калинина Транспорт Школа Скандалы Авто Новости дня Погода Музыка Спорт Пожар Мультимедиа Кризис и санкции Ловец покемонов Психология Отключение света Уралмаш, Эльмаш Грипп Розыск Новости России Дети Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мировые новости Суд

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru