Свердловские школьники помогли задержать грабителей

Два подростка украли сумку пожилой женщины, пока она была в огороде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Серове два школьника помогли поймать мужчину, который ограбил пожилую женщину, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 22 мая.

Вечером 9 мая 66-летняя женщина возвращалась из магазина домой. Она поставила сумку с покупками на скамейке возле дома и зашла в свой огород. Вернувшись, пенсионерка не обнаружила свою сумку, и, оглядевшись, увидела двух удаляющихся подростков. Женщина побежала за ними, но, поняв, что не сможет их догнать, попросила двух проходивших мимо школьников о помощи.

Те, не раздумывая, кинулись за подростками . По пути школьники увидели проезжавший мимо патруль ДПС, остановили полицейских и рассказали им о происшествии, после чего стражи порядка задержали подозреваемых, в руках которых находилась сумка пенсионерки.

Полицейские доставили всех участников инцидента в дежурную часть. Выяснилось, что в сумке женщины находились многочисленные документы и личное имущество, которое было дорого пенсионерке как память о близких. Сумму ущерба оценили в 1,5 тысячи рублей.