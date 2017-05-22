Свердловские школьники помогли задержать грабителей

Два подростка украли сумку пожилой женщины, пока она была в огороде.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
В Серове два школьника помогли поймать мужчину, который ограбил пожилую женщину, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 22 мая.
Вечером 9 мая 66-летняя женщина возвращалась из магазина домой. Она поставила сумку с покупками на скамейке возле дома и зашла в свой огород. Вернувшись, пенсионерка не обнаружила свою сумку, и, оглядевшись, увидела двух удаляющихся подростков. Женщина побежала за ними, но, поняв, что не сможет их догнать, попросила двух проходивших мимо школьников о помощи.
Те, не раздумывая, кинулись за подростками. По пути школьники увидели проезжавший мимо патруль ДПС, остановили полицейских и рассказали им о происшествии, после чего стражи порядка задержали подозреваемых, в руках которых находилась сумка пенсионерки.
Полицейские доставили всех участников инцидента в дежурную часть. Выяснилось, что в сумке женщины находились многочисленные документы и личное имущество, которое было дорого пенсионерке как память о близких. Сумму ущерба оценили в 1,5 тысячи рублей.
- В отношении задержанных, двух учеников местной школы 2001 и 2002 года рождения, возбудили уголовное дело. Подростков поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних.
- Школьников, которые помогли женщине, в торжественной обстановке наградили благодарственными письмами от лица руководства местного отдела МВД России.