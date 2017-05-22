В Свердловской области синоптики обещают заморозки: ночью будет до минус 4

Но при этом лето все-таки придет в регион.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
Синоптики напугали сверловчан прогнозом на 23-25 мая. В это время по ночам по Свердловской области ожидаются заморозки: температура опустится до –4 градусов.
Предупреждение о похолодании вчера, 22 мая, выпустил Уральский гидрометцентр. При этом синоптики отметили, что в четверг, 25 мая, начнется постепенное потепление. Днем воздух прогреется до +22 градусов.
- По предварительным прогнозам, в июне в Свердловской области температура воздуха будет в пределах климатической нормы,+ 18 + 23 градуса.
- В мае заморозки на Среднем Урале не редки. На прошлой неделе местами температура воздуха в регионе опускалась до — 7 градусов, несколько раз был снег.