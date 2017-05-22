В Свердловской области увеличат прожиточный минимум

С июля 2017 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
В Свердловской области с июля 2017 года прожиточный минимум увеличится на 205 рублей - до 10 183 рублей.
Увеличение прожиточного минимума предусматривает проект постановления областного правительства. С июля прожиточный минимум составит 10 183 рубля на душу населения. Для трудоспособных свердловчан прожиточный минимум вырастет на 212 рублей и достигнет 10 865 рублей, для пенсионеров - на 166 рублей (до 8 421 рубля), для детей - на 282 рублей (до 10 492 рублей).
Размер прожиточного минимума устанавливаются на основе потребительской корзины в Свердловской области и информации Свердловскстата о ценах в регионе.
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На второй квартал 2017 года прожиточный минимум увеличили на пять рублей по сравнению с первым (для детей - на три рубля).