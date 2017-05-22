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В Свердловской области суд вынес приговор водителю, который купил поддельный полис ОСАГО

В Свердловской области суд вынес приговор водителю, который купил поддельный полис ОСАГО
16+
Фото: udachny.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

В Ачите суд наказал водителя, который купил и использовал поддельный полис ОСАГО, рассказали 23 мая в пресс-службе областной прокуратуры.
 
Мировой судья судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении Ильдара Исхакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

— Водитель Исхаков в мае 2015 года в Екатеринбурге купил у некоего неустановленного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, бланк поддельного страхового полиса ОСАГО, который был изготовлен не предприятием Госзнак. После этого мужчина собственноручно внес в бланк заведомо ложные сведения о допуске к управлению автомобилем неограниченного круга лиц, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

В сентябре 2016 года Исхаков, чтобы получить разрешение на выдачу своего автомобиля и забрать его со штрафстоянки, в отделе полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» предъявил указанный подложный страховой полис ОСАГО заместителю начальника ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский». Где и был задержан за правонарушение.
  • Приговор суда постановлен в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением. Суд назначил Ильдару Исхакову наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.
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Марина Подкорытова, 23.05.2017, 16:55
Тэги: Авто, Происшествия, Жизнь в городе
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