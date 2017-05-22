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«Доставила лично»: Юлия Михалкова все-таки купила холодильник победительнице лотереи из Екатеринбурга

«Доставила лично»: Юлия Михалкова все-таки купила холодильник победительнице лотереи из Екатеринбурга
16+
Фото: @mihalkova
Перевозила она его якобы на крыше своего автомобиля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Актриса из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова купила и даже отвезла холодильник победительнице розыгрыша на сельскохозяйственной ярмарке в Арамили. Об этом девушка написала 22 мая в своем Инстаграм.
 
Она отметила, что очень огорчена, что ее имя выставили в негативном свете, что она была только «лицом» мероприятия. Но несмотря на это, девушка решила порадовать победительницу и на свои деньги купила-таки ей агрегат.
 
 

— Я приехала поддержать любимых земляков, провела праздник и вручила победительнице сертификат. Согласно договору, холодильник должны были передать организаторы, но этого не произошло. И девушка решила во всеуслышание сделать крайней меня. Конечно, очень обидно, когда твое имя в таком ключе начинают упоминать в прессе. И я не хочу разбираться в том, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Поэтому я решила, сама подарить холодильник семье победительницы. Лично, на собственной машине доставила подарок в центр «Речевик», чем вызвала изумление автомобилистов и прохожих. Нечасто в центре Екатеринбурга увидишь холодильник на крыше автомобиля. В ближайшее время наши сотрудники вручат его победительнице, — написала Юля.

  • На фотографии видно, что холодильник марки LG лежит на крыше огромного джипа актрисы, правда, как заметили в комментариях, выбран странный способ перевозки: коробка ничем не закреплена, да и крыша такого могла бы не выдержать.
  • Сама победительница, Лидия Пестова, рассказала НАШЕЙ, что пока холодильник ей не доставили и даже никто не звонил.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 23.05.2017, 08:32
Тэги: Знаменитости, Скандалы, Жизнь в городе
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