«Доставила лично»: Юлия Михалкова все-таки купила холодильник победительнице лотереи из Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017
— Я приехала поддержать любимых земляков, провела праздник и вручила победительнице сертификат. Согласно договору, холодильник должны были передать организаторы, но этого не произошло. И девушка решила во всеуслышание сделать крайней меня. Конечно, очень обидно, когда твое имя в таком ключе начинают упоминать в прессе. И я не хочу разбираться в том, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Поэтому я решила, сама подарить холодильник семье победительницы. Лично, на собственной машине доставила подарок в центр «Речевик», чем вызвала изумление автомобилистов и прохожих. Нечасто в центре Екатеринбурга увидишь холодильник на крыше автомобиля. В ближайшее время наши сотрудники вручат его победительнице, — написала Юля.
- На фотографии видно, что холодильник марки LG лежит на крыше огромного джипа актрисы, правда, как заметили в комментариях, выбран странный способ перевозки: коробка ничем не закреплена, да и крыша такого могла бы не выдержать.
- Сама победительница, Лидия Пестова, рассказала НАШЕЙ, что пока холодильник ей не доставили и даже никто не звонил.