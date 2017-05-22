«На крыше была пустая коробка!» Юлия Михалкова так и не довезла холодильник

Екатеринбурженка по-прежнему ждет свой приз, хотя ей даже не звонили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.05.2017

Несмотря на показательные фотографии холодильника на крыше своего «Гелентвагена», которые Юлия Михалкова выложила вчера, 22 мая, в Инстаграм, холодильник все еще не доехал до екатеринбурженки.

Как рассказала НАШЕЙ Лидия, сегодня, 23 мая, она все еще так и не дождалась ни доставки, ни звонка.

— Я сама позвонила в этот «Речевик», куда, по словам Михалковой, привезли холодильник. Они записали мой номер, сказал, мол, успокойтесь, все привезем, ждите, — прокомментировала Лидия.

После фотографии Михалковой, которую та выложила в своем Инстаграм с гневной подписью, что ее имя очерняют, в соцсетях стали обсуждать, что на автомобиле так холодильник не перевозят: он никак не закреплен на крыше дорогого «Гелентвагена», даже не привязан к нему.

— Коробка была пустая, я вчера мимо «Алатыря» походил, когда Михалкова там фоткалась. Они с хахалем закинули коробки, которые попросили у местного магазина техники. Я думаю, это для публики все сделано, — рассказал очевидец Иван.