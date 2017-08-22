Депутата заксобрания Свердловской области поймали на двойном нарушении ПДД

Тонированный внедорожник повернул направо из левого ряда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В сети появилось видео с регистратора, на котором видно, как тонированный BMW поворачивает направо из левого ряда. По словам собеседника портала TochkaNews.ru, в этот момент за рулем находился депутат заксобрания Алексей Коробейников.

Инцидент произошел днем 22 августа. Парламентарий поворачивал с улицы Московской направо на Пестеревский переулок. При этом внедорожник с номером Х555хх66, записан на его друга.

Добавим, что Коробейников отмечен благодарностями Партии "Единая Россия", Губернатора Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, Правительства Свердловской области.

Входит в состав комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!