Директор тагильского завода скрыл 38 миллионов рублей, чтобы не платить недоимку по налогам

Деньги принадлежали предприятию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Экс-директора Нижнетагильского котельно-радиаторного завода признали виновным в сокрытии средств предприятия, которые должны были пойти на выплату недоимки по налогам.

С сентября по октябрь 2015 года подсудимый, зная, что у завода накопился долг по налогам, скрыл 38 миллионов рублей, принадлежащие предприятию. Эти деньги должны были пойти на взыскание недоимки по налогам.

– В частности, обвиняемый принял незаконное решение о расчете с кредиторами завода путем перечисления денее от должников завода по денежным обязательствам напрямую кредиторам предприятия, минуя расчётные счета завода, что лишало банки, обслуживающие счета предприятия, возможности исполнить решения налогового органа о принудительном взыскании со счетов организации денежных средств для погашения недоимки по налогам и исполнить инкассовые поручения, – сообщили в областном управлении Следственного комитета.

О махинациях стало известно во время налоговой проверки. Следователи допросили около 30 свидетелй, проанализировали финансово-хозяйственную документацию, также была проведена судебная бухгалтерская экспертиза.