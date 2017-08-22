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«Это очень плохо»: Ройзман об отмене выдачи американских виз

"Это очень плохо": Ройзман об отмене выдачи американских виз
16+
Фото: скриншот видео с канала Евгейния Ройзмана
С 1 сентября процедура возобновится, но только в Москве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказал свое мнение по поводу приостановления выдачи американских виз в Екатеринбурге.

– Для Екатеринбурга эта ситуация нехорошая. США — основной деловой партнер Свердловской области. Причем он в разы больше, чем Китай, Германия и все остальные.  Языковые школы, студенческие обмены — это тоже затруднено. На самом деле, это очень плохо, потому что обмен туристами, культурный обмен всегда служит для укрепления, установления дружеских отношений между народами. Это культурные связи, за счет которых нарабатывается взаимная симпатия, – сказал Ройзман в эфире радиостанции "Эхо Москвы Екатеринбург".

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Олег Галимов, 23.08.2017, 10:35
Тэги: Новости дня, Политика, Отдых
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