Гостиницы Екатеринбурга проверили на готовность к ЧМ-2018

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
Замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Боликов проинспектировал гостиницы города в преддверии ЧМ-2018.
– В настоящий момент город готов к приему гостей любого уровня, будь то делегации ФИФА, представители бизнес-сообщества, болельщики или любые другие гости уральской столицы. К чемпионату мира предполагается запустить еще два отеля, что еще больше усилит позиции индустрии гостеприимства, – цитирует Боликова сайт мэрии.
Сейчас в Екатеринбурге 118 средств размещения, которые готовы принять 10 700 человек. В столице Урала представлены отели шести международных операторов – "Хаятт", "Рамада", "Аккор Новотель", "Анжело", "Парк Инн" и "Хилтон".
- Также в городе работают 56 хостелов на 1000 мест. Планируется, что к 2018 году их количество перевалит за сотню.
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