Житель Первоуральска стал «женщиной» после смены паспорта

Теперь ему понадобится новый документ, удостоверяющий личность.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
Двадцатилетний житель Первоуральска Ринат Л. поневоле стал лицом женского пола – а точнее, по паспорту.
– Сменил, блин, паспорт. Получил его. С этим же паспортом мне выдали медицинский полис. Вечером девушка заметила, что указан женский пол. Не знаю даже, что и делать. Госпошлину второй раз платить не хочется, нового паспорта ждать 25 лет, – написал он "ВКонтакте".
Оставаться с таким документом, удостоверяющим личность, он не намерен.
– Конечно, я планирую менять паспорт. В паспортном столе мне сказали подойти после обеда, – рассказал "Нашей Газете" Ринат.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!