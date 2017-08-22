Кинологи Свердловской области показали, как задерживают беглых преступников

Группа преследования состоит из трех человек и овчарки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В поселке Гари прошли соревнования и показательные выступления кинологов ГУФСИН, сообщает официальный представитель ведомства Александр Левченко.

– Кинологи со своими питомцами показали зрителям, как служебные собаки выполняют общий курс дрессировки собак, как ищут наркотики в машинах и багаже, как учат собак задерживать бежавшего осужденного из-под охраны.

В соревнованиях приняли участие восемь команд.

– Группа преследования состоит из трех человек, – говорит старший инспектор кинологической службы капитан внутренней службы Алексей Листратенко, – это сам кинолог со своей собакой и два сотрудника с автоматами и радиостанциями. От того, как обучены группы преследования, от их готовности действовать в сложной ситуации зависит время поимки преступника.

Особый интерес зрителей вызвала полоса препятствий. Кинолог с собакой и членами группы преследования преодолевали специальную полосу препятствий: живую изгородь, штакетник, канаву, двухметровый забор и лестницу. Лучшее время на данном этапе показала сотрудник-кинолог ИК-8 прапорщик внутренней службы Александр Никифоров.

Первый день соревнований закончился праздником для детей и взрослых. Маленьким гостям продемонстрировали новый пожарный автомобиль ИК-8, дали возможность на короткое время стать пожарным, примерив на себя специальное обмундирование и посидев за рулем настоящего пожарного автомобиля.

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