На избирательных участках Свердловской области появятся бюллетени для слепых

Будет аудиоверсия и азбука Брайля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
На выборах губернатора Свердловской области будут специальные бюллетени для людей с ограниченными возможностями, пишет Justmedia.ru.
– Мы продолжаем вести работу по адаптации избирательных участков для людей с ограниченными возможностями. Одна из предпринимаемых мер – изготовление бюллетеней для слепых избирателей азбукой Брайля. Также сделаем и аудиоверсию, – сообщили в избиркоме.
- Но специальные бюллетени будут организованы не на всех избирательных участках.
- Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.