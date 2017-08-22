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На избирательных участках Свердловской области появятся бюллетени для слепых

На избирательных участках Свердловской области появятся бюллетени для слепых
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Фото: архив НАШЕЙ
Будет аудиоверсия и азбука Брайля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

На выборах губернатора Свердловской области будут специальные бюллетени для людей с ограниченными возможностями, пишет Justmedia.ru. 

– Мы продолжаем вести работу по адаптации избирательных участков для людей с ограниченными возможностями. Одна из предпринимаемых мер – изготовление бюллетеней для слепых избирателей азбукой Брайля. Также сделаем и аудиоверсию, – сообщили в избиркоме.

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Марина Подкорытова, 23.08.2017, 14:05
Тэги: Политика, Жизнь в городе
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