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На месте бараков за вокзалом Екатеринбурга построят две высотки

На месте бараков за вокзалом Екатеринбурга построят две высотки
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Фото: Wikimedia Commons
Там же появится новая улица, парковки и детсад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

За железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге построят два высотных дома. На сайте областного министерства строительства опубликован приказ о планировке и межевании территории в квартале улиц Стрелочников, Транспортников и переулка Выездного.
 
Сейчас на этом участке стоят бараки, хрущевки и административные здания Свердловской железной дороги. К 2025 году здесь построят два жилых дома от 5 до 25 этажей с объектами общественного значения общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров. Квартал будет рассчитан на 1 245 человек.
 
Строительство пройдет в два этапа. На первом построят три секции на улице Стрелочников со встроенным детсадом на 40 малышей и стоянкой на 66 мест, а также одну из секций девятиэтажки на будущей улице Беринга. 
  • На втором этапе возведут секции домов на улице Стрелочников и Беринга высотой в 25 этажей и две автостоянки на 40 и 80 машиномест. 

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Маша Шмурыгина, 23.08.2017, 12:15
Тэги: Строительство
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