На месте бараков за вокзалом Екатеринбурга построят две высотки

Там же появится новая улица, парковки и детсад.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
За железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге построят два высотных дома. На сайте областного министерства строительства опубликован приказ о планировке и межевании территории в квартале улиц Стрелочников, Транспортников и переулка Выездного.
Сейчас на этом участке стоят бараки, хрущевки и административные здания Свердловской железной дороги. К 2025 году здесь построят два жилых дома от 5 до 25 этажей с объектами общественного значения общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров. Квартал будет рассчитан на 1 245 человек.
Строительство пройдет в два этапа. На первом построят три секции на улице Стрелочников со встроенным детсадом на 40 малышей и стоянкой на 66 мест, а также одну из секций девятиэтажки на будущей улице Беринга.
- На втором этапе возведут секции домов на улице Стрелочников и Беринга высотой в 25 этажей и две автостоянки на 40 и 80 машиномест.