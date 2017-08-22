На месте бараков за вокзалом Екатеринбурга построят две высотки

Там же появится новая улица, парковки и детсад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

За железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге построят два высотных дома. На сайте областного министерства строительства опубликован приказ о планировке и межевании территории в квартале улиц Стрелочников, Транспортников и переулка Выездного.

Сейчас на этом участке стоят бараки, хрущевки и административные здания Свердловской железной дороги. К 2025 году здесь построят два жилых дома от 5 до 25 этажей с объектами общественного значения общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров. Квартал будет рассчитан на 1 245 человек.

Строительство пройдет в два этапа. На первом построят три секции на улице Стрелочников со встроенным детсадом на 40 малышей и стоянкой на 66 мест, а также одну из секций девятиэтажки на будущей улице Беринга.