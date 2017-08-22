Заявки на участие подали более 80 компаний, фермеров и индивидуальных предпринимателей со всего УрФО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В Екатеринбурге на площади 1905 года откроется ярмарка выходного дня, сообщили в администрации города.

Традиционная ярмарка выходного дня будет работать в ближайшие выходные, 26 и 27 августа. На участие в ярмарке подали заявки более 80 предприятий и компаний из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Серова, Березовского, Полевского, Нижних Серег, Асбеста, Новоуральска, Богдановича, Красноуфимска, Арти, Ирбита, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Перми, Тюмени и других уральских городов.

Продукцию на ярмарке представят как крупные проиводители, так и фермеры и индивидуальные предприниматели. Посетители ярмарки смогут не только приобрести товары и продукты, но и угоститься блинами, пирогами, пряниками и другими сладостями.