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В Екатеринбурге на площади 1905 года откроется ярмарка

В Екатеринбурге на площади 1905 года откроется ярмарка
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Заявки на участие подали более 80 компаний, фермеров и индивидуальных предпринимателей со всего УрФО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В Екатеринбурге на площади 1905 года откроется ярмарка выходного дня, сообщили в администрации города.
 
Традиционная ярмарка выходного дня будет работать в ближайшие выходные, 26 и 27 августа. На участие в ярмарке подали заявки более 80 предприятий и компаний из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Серова, Березовского, Полевского, Нижних Серег, Асбеста, Новоуральска, Богдановича, Красноуфимска, Арти, Ирбита, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Перми, Тюмени и других уральских городов. 
 
Продукцию на ярмарке представят как крупные проиводители, так и фермеры и индивидуальные предприниматели. Посетители ярмарки смогут не только приобрести товары и продукты, но и угоститься блинами, пирогами, пряниками и другими сладостями.

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Маша Шмурыгина, 23.08.2017, 19:50
Тэги: Развлечения
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