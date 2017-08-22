Обвиняемый во взятке Алексей Пьянков получил пост в правительстве свердловской области

Теперь экс-глава МУГИСО будет заниматься вопросами ЖКХ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Бывший министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков получил новый пост в правительстве региона. Он вошел в рабочую группу по повышению инвестиционной привлекательности отрасли ЖКХ.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. В распоряжении правительства, подписанном Алексеем Орловым, который сейчас исполняет обязанности главы региона, говорится, что Пьянков станет заместителем председателя рабочей группы.

Рабгруппа будет рассматривать инвестиционные предложения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также займется повышением качества услуг ЖКХ.

Напомним, Пьянкова и его помощников обвиняют в даче и получении взяток, а также растрате госимущества при подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 года.

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