Полиция не увидела нарушений в действиях свердловского священника, перевозившего сына в багажнике

Действия мужчины попали на видеозапись.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Полиция не установила наличие нарушения на видео, где священник из Верхней Пышмы садит своего ребенка в багажник автомобиля, сообщает znak.com.

Иерей Андрей Букин, которого очевидцы засняли на камеру, когда он усаживал сына в багажник авто, избежал уголовной и административной ответственности.

Как рассказал руководитель пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователи выяснили, что в отношении ребенка преступление не совершалось. В полиции также не установили факт перевозки ребенка с нарушениями, поэтому в возбуждении уголовного и административного дел отказано.

Видео, где отец Андрей на парковке у продуктового магазина в Верхней Пышме ставит сумки с покупками на заднее сидение, а сына укладывает в багажник, опубликовали в СМИ. Очевидец рассказал, как увидел, что мужчина достал ребенка из багажника и пошел в магазин. А потом он снял видеозапись, как священник садит ребенка обратно.

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