Самбо на физкультуре и астрономия в старших классах: что ждет уральских школьников в новом учебном году

Одно из нововведений придумали родители уральских учеников – создали собственную общественную организацию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

До старта нового учебного года в нашей стране осталось чуть более недели. В Свердловской области, по данным начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Свердловской области Натальи Сокольской, практически все школы готовы принять учеников 1 сентября. Лишь в нескольких сейчас продолжается ремонт из-за вынужденных обстоятельств.

– Одна из проблемных школ – в Ачитском районе. У нее серьезно повреждена крыша после августовского урагана, ремонт продлится до 28 октября. Эти два месяца детей (их около 40) будут возить на автобусах в районный центр. В конце октября они вернутся в классы отремонтированной школы, – объясняет Наталья Сокольская.

Также все еще ремонтируется школа №84 на улице Листопадной в Екатеринбурге. Там задержка случилась из-за того, что общеобразовательное учреждение находится на территории закрытого военного городка.

– Дело в том, что эта школа стоит на земле, которая находится в федеральной собственности, и, согласно договору, в ней мы можем сделать только текущий ремонт, а не капитальный. Сейчас эта проблема решена, из резервного фонда области выделено полтора миллиона рублей, ремонт идет. Начало учебного года в этой школе может задержаться на 10-14 дней, в это время дети будут заниматься дистанционно, – продолжает Наталья Соколовская.

В этом году учеников уральских школ ждут сразу несколько интересных нововведений. Во-первых, вводится новый предмет – астрономия.

– В школах Свердловской области уже закуплено все необходимое оборудование. Астрономию будут изучать старшеклассники на протяжении двух полугодий. Наиболее удобный вариант – вторая половина 10 класса и первая половина 11. Так у ребят будет больше времени на подготовку к выпускным экзаменам, – подчеркнула Наталья Соколовская.

Также многие уральские школы вводят в этом году уроки самбо в рамках физкультуры. К этому федеральному проекту уже присоединились 54 школы в 16 муниципалитетах Свердловской области. Особенно выделяется Невьянск – там борьбу будут преподавать во всех учебных заведениях города.

– Подчеркну – речь идет не о подготовке профессиональных самбистов, а о применении элементов этого вида спорта на уроках. Например, детей будут учить правильно группироваться при падении. Также этот самбо поможет развивать у ребят волевые качества и ответственность, – считает Наталья Соколовская.

Для родителей в новом учебном году будет работать новая общественная организация – Свердловский областной родительский комитет. Сейчас в его состав входят уже около 60 человек со всех городов региона.

– Мы ставим перед собой три основных задачи: информирование и просвещение родителей, а также независимая оценка качества образования. Обсуждать будем все темы, которые интересны родителям: начиная от учебников и подготовки к экзаменам и заканчивая качеством еды в столовых. Также планируем совместную работу с ГИБДД – будем смотреть, насколько безопасно детям добираться до школ, – рассказала председатель нового комитета Людмила Золотницкая.

Всего в Свердловской области в этом году детей примут 1046 школ, две из них – новые, причем обе расположены в Екатеринбурге (в поселке Мичуринский и на улице Авиационной, 18). За парты в регионе сядут 481 023 ученика, в том числе 56 тысяч первоклассников. Рост относительно прошлого года составил порядка тысячи ребят.

В этом году для школ было закуплено миллион новых учебников на 463 миллиона рублей на средства областного бюджета.

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